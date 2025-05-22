На видео сняли лесной схрон двух подростков для теракта на военном объекте под Тверью

В Тверской области задержаны двое подростков, которые по указанию украинских спецслужб намеревались сжечь одно из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. Об этом сообщают региональные управления ФСБ и СК России.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении двух несовершеннолетних 2008 и 2011 года рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта и участие в террористической организации)», — уточнили в СУ СКР по Тверской области.

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По данным следствия, подозреваемые получили инструкции по совершению поджога через мессенджер. Один из них тут же нашёл заброшенную постройку на территории Вышнего Волочка и приступил к изготовлению зажигательных устройств. Второй подросток получил в чате от украинской стороны указание на точные координаты схрона с элементами бомбами. Поджечь военный объект они не успели, так как правоохранители вовремя раскрыли планы несовершеннолетних.

Сейчас оба подозреваемых отправлены в СИЗО. По их адресам проведены обыски: изъяты зажигательные устройства, а в телефонах молодых людей обнаружена переписка с кураторами и видеоотчёт о проведённой разведке военного объекта. Также был обнаружен лесной схрон юных диверсантов.