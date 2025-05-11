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Регион
11 мая, 14:33

Украинских агентов заподозрили в поджогах леса в Забайкалье из-за странных находок на пепелище

SHOT: Спецслужбы Украины могут быть причастны к лесным пожарам в Забайкалье

В Забайкальском крае разрушительные пожары могли стать результатом поджогов, совершаемых диверсантами по наводке украинских спецслужб. Такую версию сейчас рассматривает полиция, пишет SHOT.

Найденные заготовки для костровищ. Фото © Telegram / SHOT

Найденные заготовки для костровищ. Фото © Telegram / SHOT

Пожары в Забайкалье. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали местные жители, в селе Смоленке и окрестностях были найдены подозрительные груды сухих веток. Волонтёры, помогающие ликвидировать огонь, предполагают, что это могут быть заготовки для костровищ. Сейчас известно о трёх задержанных, которые могут быть причастны к возникновению пожаров.

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Напомним, в Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами, огонь охватил уже 380 тысяч гектаров земли, всего зафиксировано 42 очага возгорания. В тушении задействованы 1 624 человека и 253 единицы техники. Самолёты Ил-76 находятся в готовности, на месте уже работает вертолёт Ми-8.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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