Украинских агентов заподозрили в поджогах леса в Забайкалье из-за странных находок на пепелище

Как рассказали местные жители, в селе Смоленке и окрестностях были найдены подозрительные груды сухих веток. Волонтёры, помогающие ликвидировать огонь, предполагают, что это могут быть заготовки для костровищ. Сейчас известно о трёх задержанных, которые могут быть причастны к возникновению пожаров.