Разрушительные пожары охватили уже 380 тысяч гектаров земли в Забайкалье

В Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами, огонь охватил уже 380 тысяч гектаров земли, всего зафиксировано 42 очага возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России и показали кадры с места ЧП.

Борьба с пожарами в Забайкалье. Видео © МЧС России

«Всего в Забайкалье действуют 42 лесных пожара на 380,5 тыс. гектарах. Локализовано 8 очагов на 121,9 тыс. гектарах. В тушении задействованы 1 624 человека и 253 единицы техники», — сказано в тексте.

В МЧС добавили, что пламя в СНТ «Малиновка» ликвидировано, а в границах села Смоленка продолжается лесной пожар на площади в 1 тысячу гектаров. Для определения направления пожара и корректировки работы спецавиации применяются дроны, которые отслеживают ситуацию с воздуха. Самолёты Ил-76 находятся в готовности, на месте уже работает вертолёт Ми-8, подчеркнули в министерстве.