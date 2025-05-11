Разрушительные пожары охватили уже 380 тысяч гектаров земли в Забайкалье
Площадь лесных пожаров в Забайкалье достигла 380 тысяч га и продолжает расти
В Забайкальском крае продолжается борьба с лесными пожарами, огонь охватил уже 380 тысяч гектаров земли, всего зафиксировано 42 очага возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России и показали кадры с места ЧП.
Борьба с пожарами в Забайкалье. Видео © МЧС России
«Всего в Забайкалье действуют 42 лесных пожара на 380,5 тыс. гектарах. Локализовано 8 очагов на 121,9 тыс. гектарах. В тушении задействованы 1 624 человека и 253 единицы техники», — сказано в тексте.
В МЧС добавили, что пламя в СНТ «Малиновка» ликвидировано, а в границах села Смоленка продолжается лесной пожар на площади в 1 тысячу гектаров. Для определения направления пожара и корректировки работы спецавиации применяются дроны, которые отслеживают ситуацию с воздуха. Самолёты Ил-76 находятся в готовности, на месте уже работает вертолёт Ми-8, подчеркнули в министерстве.
Напомним, в Забайкальском крае бушуют природные пожары. В Читинском округе огонь вплотную подобрался к детскому лагерю, площадь возгорания там составила почти 20 гектаров. А 10 мая на несколько часов приостанавливалась работа аэропорта Читы из-за дыма от пожаров. По словам спасателей, зачастую очаги возгорания появляются из-за халатности граждан, сильного ветра и сухой травы.
МЧС РФ