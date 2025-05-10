Аэропорты Читы и Нижнекамска вновь работают в штатном режиме

Аэропорты Читы (Кадала) и Нижнекамска (Бегишево) вновь работают в штатном режиме. Об этом сообщил в соцсетях представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 10:10 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметил он, пояснив, что меры были введены для обеспечения безопасности воздушных судов.

По словам Кореняко, воздушная гавань в Чите также открылась с 11:10 по Москве.