Аэропорты Читы и Нижнекамска вновь работают в штатном режиме
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Аэропорты Читы (Кадала) и Нижнекамска (Бегишево) вновь работают в штатном режиме. Об этом сообщил в соцсетях представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 10:10 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметил он, пояснив, что меры были введены для обеспечения безопасности воздушных судов.
По словам Кореняко, воздушная гавань в Чите также открылась с 11:10 по Москве.
Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Читы временно прекратил обслуживание рейсов, поскольку на территории рядом со взлётной полосой загорелась сухая трава. Воздушная гавань в Нижнекамске также приостанавливала работу, однако причины таких мер не объяснялись.