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10 мая, 08:38

Аэропорты Читы и Нижнекамска вновь работают в штатном режиме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Аэропорты Читы (Кадала) и Нижнекамска (Бегишево) вновь работают в штатном режиме. Об этом сообщил в соцсетях представитель Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Нижнекамск (Бегишево) в 10:10 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — отметил он, пояснив, что меры были введены для обеспечения безопасности воздушных судов.

По словам Кореняко, воздушная гавань в Чите также открылась с 11:10 по Москве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что аэропорт Читы временно прекратил обслуживание рейсов, поскольку на территории рядом со взлётной полосой загорелась сухая трава. Воздушная гавань в Нижнекамске также приостанавливала работу, однако причины таких мер не объяснялись.

Владимир Озеров
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