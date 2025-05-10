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10 мая, 08:08

Аэропорт Читы приостановил работу из-за подбирающегося к лётному полю пожара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SLSK Photography

Утром в понедельник, с 09:10 по московскому времени, аэропорт Читы (Кадала) временно прекратил обслуживание рейсов. Причиной стала необходимость экстренного тушения ландшафтного пожара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Возгорание сухой травы возникло за пределами территории воздушного порта, однако огонь подобрался вплотную к лётному полю, создав угрозу для продолжения штатной работы воздушной гавани.

«Ситуация контролируема. Угрозы безопасности полётов, самому аэропорту нет», — сказано в публикации.

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Ранее в Росавиации рассказали, что в саратовском аэропорту Гагарин был введён план «Ковёр». Воздушная гавань на время прекратила принимать и выпускать самолёты для обеспечения безопасности полётов.

Владимир Озеров
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