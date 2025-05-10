Аэропорт Читы приостановил работу из-за подбирающегося к лётному полю пожара

Утром в понедельник, с 09:10 по московскому времени, аэропорт Читы (Кадала) временно прекратил обслуживание рейсов. Причиной стала необходимость экстренного тушения ландшафтного пожара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Возгорание сухой травы возникло за пределами территории воздушного порта, однако огонь подобрался вплотную к лётному полю, создав угрозу для продолжения штатной работы воздушной гавани.

«Ситуация контролируема. Угрозы безопасности полётов, самому аэропорту нет», — сказано в публикации.