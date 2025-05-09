План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — подчеркнули в федеральном агентстве.