Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 03:55

План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — подчеркнули в федеральном агентстве.

ВСУ в преддверии 9 Мая атаковали Россию более 500 беспилотниками
ВСУ в преддверии 9 Мая атаковали Россию более 500 беспилотниками

Ранее Минтранс заявил, что гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полётов по расписанию после масштабного сбоя из-за атаки украинских БПЛА. Также рейсы пообещал возобновить национальный перевозчик Turkish Airlines.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar