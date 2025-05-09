План «Ковёр» введён в аэропорту Саратова
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В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — подчеркнули в федеральном агентстве.
Ранее Минтранс заявил, что гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полётов по расписанию после масштабного сбоя из-за атаки украинских БПЛА. Также рейсы пообещал возобновить национальный перевозчик Turkish Airlines.