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Регион
8 мая, 19:34

Гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полётов по расписанию — Минтранс

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Российские авиакомпании вернулись к выполнению полётов по регулярному расписанию после сбоев 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, особенно в районах московских аэропортов. Об этом сообщил Минтранс России.

Также в ведомстве отметили, что национальный перевозчик Turkish Airlines подтвердил возобновление полётов в Россию с 9 мая. Все ветераны Великой Отечественной войны, приглашённые в Москву на День Победы, доставлены в столицу.

Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов. Руководителям воздушных гаваней предписано проанализировать действия персонала в нештатных ситуациях.

«Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — подчеркнули в ведомстве.

Лёжа в клумбах и на ледяном полу: Life.ru показывает обстановку в московских аэропортах
Лёжа в клумбах и на ледяном полу: Life.ru показывает обстановку в московских аэропортах

Напомним, что в преддверии Дня Победы ВСУ пытались атаковать Россию рекордным количеством беспилотников. В целях безопасности гражданских авиаперевозок многие аэропорты приостанавливали работу. Пассажиры столкнулись с массовой отменой рейсов.

Антон Голыбин
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