В Татарстане приостановили работу одного из аэропортов
Аэропорт Нижнекамска временно прекратил приём и выпуск рейсов
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Руководство аэропорта Нижнекамска временно приостанавливает приём и выпуск рейсов ради обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 09:27 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Кореняко. С чем конкретно связано введение таких мер в воздушной гавани в Татарстане, он не уточнил.
Ранее в Росавиации рассказали, что в саратовском аэропорту Гагарин был введён план «Ковёр». Воздушная гавань на время прекратила принимать и выпускать самолёты. Сообщалось, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.