В Татарстане приостановили работу одного из аэропортов

Руководство аэропорта Нижнекамска временно приостанавливает приём и выпуск рейсов ради обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 09:27 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Кореняко. С чем конкретно связано введение таких мер в воздушной гавани в Татарстане, он не уточнил.