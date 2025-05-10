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Регион
10 мая, 07:10

В Татарстане приостановили работу одного из аэропортов

Аэропорт Нижнекамска временно прекратил приём и выпуск рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Руководство аэропорта Нижнекамска временно приостанавливает приём и выпуск рейсов ради обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 09:27 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Кореняко. С чем конкретно связано введение таких мер в воздушной гавани в Татарстане, он не уточнил.

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Ранее в Росавиации рассказали, что в саратовском аэропорту Гагарин был введён план «Ковёр». Воздушная гавань на время прекратила принимать и выпускать самолёты. Сообщалось, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полётов.

Владимир Озеров
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