Лесной пожар охватил уже 20 гектаров и подступает к детскому лагерю в Забайкалье

В Читинском округе Забайкальского края лесной пожар вплотную подобрался к детскому лагерю, площадь возгорания составила почти 20 гектаров. Спасатели занимаются тушением пожара. О случившемся сообщает Минприроды Забайкалья.

«Ещё один лесной пожар возник в Читинском округе по вине человека. Теперь огонь угрожает детскому лагерю «Парус» и фермерской стоянке», — сказано в тексте.