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Регион
10 мая, 08:44

Лесной пожар охватил уже 20 гектаров и подступает к детскому лагерю в Забайкалье

Лесной пожар угрожает детскому лагерю «Парус» в Забайкальском крае

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Читинском округе Забайкальского края лесной пожар вплотную подобрался к детскому лагерю, площадь возгорания составила почти 20 гектаров. Спасатели занимаются тушением пожара. О случившемся сообщает Минприроды Забайкалья.

«Ещё один лесной пожар возник в Читинском округе по вине человека. Теперь огонь угрожает детскому лагерю «Парус» и фермерской стоянке», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что утром 10 мая аэропорт Читы (Кадала) временно прекратил обслуживание рейсов. Причиной стала необходимость экстренного тушения ландшафтного пожара. Загорелась сухая трава, и огонь быстро подобрался к границам воздушной гавани. Сейчас аэропорт уже открыли.

Татьяна Миссуми
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