Эксперт по выживанию назвал Life.ru 5 правил, которые спасут вас при пожаре

Не всегда в помещениях будет организована грамотная эвакуация в случае пожара, а если загорелась ваша квартира, то покинуть её необходимо самостоятельно как можно скорее. Как действовать при таком раскладе, в беседе с Life.ru рассказал эксперт по выживанию, спасатель Эд Халилов.

Первое — у вас всегда должны быть документы и материальные ценности в одном месте. Самые важные и необходимые вещи делятся на два эшелона. Первый эшелон — это драгоценности. То есть это деньги, документы, ценные бумаги. Это то, что имеет именно финансовую ценность и юридическую. Второй эшелон — это, условно говоря, выживание. Там должна быть аптечка, свисток, налобный фонарик, бутылка воды, небольшой перекус.

Если вы оказались в какой-то сложной ситуации, причём это может быть техногенная катастрофа, стихийное бедствие, землетрясение, пожар, взрыв бытового газа, авария где-нибудь на ближайшем производстве, то ваша первоочередная задача — взять тревожный рюкзак. С этим рюкзаком вместе со своими детьми, семьёй необходимо как можно быстрее покинуть помещение, отметил эксперт.

Всё зависит от ситуации, но в случае пожара нужно как можно быстрее покидать помещение потому, что люди на пожаре погибают часто не от самого огня, а от дыма, ядовитого и токсичного. Дым проникает в самые разные щели, и люди просто умирают. А огонь уже потом приходит. Чем быстрее люди покинут помещение, тем больше шансов, что они останутся живы-здоровы. И их имущество ценное тоже останется в сохранности. Если же люди просто выбегают, а пожар проник в их квартиру, то, к сожалению, обычно всё сгорает. Пожар не щадит никого и ничего. Очень много пластика, химии, элементов мебели, ремонтов. Всё это горит с очень высокой температурой. И я, когда приезжал на выезды по пожарам, я помню, насколько ужасно всё это выглядит, когда у хозяев не остаётся ничего. Поэтому первым делом хватаем аварийный рюкзак, а затем убегаем. Эд Халилов Эксперт по выживанию

Теперь о самом пожаре. Сперва надо понять, где он происходит: в соседнем подъезде, наверху, снизу, справа, слева. То есть бывают ситуации, когда пожар прямо под вами, и вы вниз не можете эвакуироваться по лестнице. На лифте передвигаться запрещено потому, что лифт из-за отключения электричества может остановиться и превратиться в капсулу смерти. Поэтому задача людей либо подниматься наверх, выходить на крышу, если есть ключ. Либо есть аварийная система — самоспас. Это специальное устройство, которое позволяет из окна спуститься вниз по тросу, пояснил спасатель.

Если же у людей нет варианта ни вниз, ни вверх, ни через окно эвакуироваться, значит, их задача закрыться в квартире, закупорить все щели, набрать полную ванну воды и обязательно подать сигнал, то есть вызвать пожарную охрану, сказал собеседник. Плюс окна должны быть закрыты, чтобы не было тяги и чтобы не было притока кислорода. Но за окно вешается белая простынь, полотенце, чтобы аварийные службы видели, что в этой квартире есть люди. Можно взять фонарик, чтобы круговыми движениями показывать, что здесь нужна помощь. Пожарные могут на лестнице подняться и эвакуировать людей из опасного помещения.

Вся семья должна работать синхронно, слушать главу семейства и выполнять все указания, подчеркнул Халилов. Надо одеться во что-то яркое потому, что в задымлённом помещении пожарным очень непросто искать людей. И когда на них такая одежда, со светоотражающими элементами, то в такой ситуации человека легче найти. Если у него есть свисток, он может подавать сигналы. Нужно прижаться к полу где-то на удалении от своей длины и просто подать сигнал, чтобы пожарные опять-таки как можно быстрее нашли и спасли всех.