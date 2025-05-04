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4 мая, 20:43

«Жуткий крик»: Очевидцы пожара в Москве рассказали Life.ru о первых минутах трагедии

Очевидцы рассказали о подробностях пожара на юго-западе Москвы

Очевидцы пожара в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве поделились с Life.ru подробностями произошедшего. Местная жительница Ирина рассказала, что когда раздался оглушительный взрыв, она вместе с дочкой находилась дома.

Очевидцы пожара в многоэтажке поделились подробностями. Видео © Life.ru

«Мы живём в подъезде, через три подъезда, и содрогнулась стена. Я сразу поняла, что это какой-то взрыв. Мы быстро оделись, выскочили на улицу, и мы застали самое начало вот этого жуткого пожара», — рассказала женщина.

Она вспомнила, что самым страшным был крик женщины из окна, умолявшей спасти её ребёнка. Ирина отметила, что пожарные ещё не успели прибыть, и этот душераздирающий крик она не забудет никогда. Женщина добавила, что хотя пожары в их доме бывали и раньше, но такого масштаба никогда не было.

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Напомним, ЧП в юго-западной части Москвы произошло около 21 часа 4 мая. Свидетели происшествия говорят, что слышали громкий хлопок, а затем из окон вырвался огонь. Погибли три человека. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Обложка ©

Life.ru

Артём Гапоненко
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