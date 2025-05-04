Количество погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы возросло до трёх
При пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли три человека, пишет SHOT. По данным МЧС, возгоранию предшествовал мощный взрыв в квартире на верхнем этаже. Всего на данный момент известно о шести пострадавших.
При пожаре в доме в Москве пострадали шесть человек. Видео © Пресс-служба МЧС
Спасателям МЧС удалось эвакуировать одного человека, однако на балконе 9 этажа были обнаружены тела двоих погибших. В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию возгорания, одновременно ведётся эвакуация жителей соседних подъездов, для которых организованы пункты временного размещения.
По свидетельствам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, после чего из окон квартиры вырвались языки пламени. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, бригады скорой помощи и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину взрыва и последующего пожара.
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