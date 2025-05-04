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4 мая, 19:35

Количество погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы возросло до трёх

При пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли три человека, пишет SHOT. По данным МЧС, возгоранию предшествовал мощный взрыв в квартире на верхнем этаже. Всего на данный момент известно о шести пострадавших.

При пожаре в доме в Москве пострадали шесть человек. Видео © Пресс-служба МЧС

Спасателям МЧС удалось эвакуировать одного человека, однако на балконе 9 этажа были обнаружены тела двоих погибших. В настоящее время пожарные продолжают ликвидацию возгорания, одновременно ведётся эвакуация жителей соседних подъездов, для которых организованы пункты временного размещения.

Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки
Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки

По свидетельствам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, после чего из окон квартиры вырвались языки пламени. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, бригады скорой помощи и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину взрыва и последующего пожара.

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Telegram / Новости Москвы

Артём Гапоненко
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