Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки

Двое погибших в пожаре на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы пытались дождаться помощи. К несчастью, оба задохнулись угарным газом до того, как подоспели пожарные. Страшные кадры публикует SHOT .

По данным SHOT, очаг взрыва находился между кухней и прихожей в квартире на девятом этаже. По версии пожарных и очевидцев в квартире могли находиться газовые баллоны. Жители в момент взрыва находились в комнате, они оказались заблокированы из-за начавшегося пожара.