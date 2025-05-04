Два человека погибли при пожаре в доме на улице Генерала Тюленева в Москве
По меньшей мере двое человек погибли в пожаре, разгоревшемся после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы. Их тела нашли пожарные на балконе девятого этажа, сообщает SHOT.
Кадры пожара на улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT
По сведениям телеграм-канала, за медицинской помощью после взрыва обратились 18 жильцов дома на улице Генерала Тюленева. Предварительно, троих увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Пожарные поднимаются к трём горящим окнам дома по раздвижной лестнице.
Напомним, о сильном пожаре на юго-западе Москвы стало известно менее часа назад — в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева произошёл взрыв, после которого квартиру на верхнем этаже охватило пламя. Свидетели происшествия говорят, что слышали громкий хлопок, а затем из окон вырвался огонь.