Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы
SHOT: Причиной взрыва в московской многоэтажке мог стать бытовой газ
Около 12 человек, в том числе дети, пострадали при взрыве в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Шесть человек заблокированы пламенем на верхнем этаже здания, сообщает SHOT. Предварительно, причиной взрыва стал газ.
Пожар в доме на улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT
В настоящий момент пламенем объяты две квартиры, перекрытия между этажами обвалились. Взрыв газа рассматривается, как предварительная причина случившегося. У пожара повышенный ранг сложности, к месту следует сразу несколько пожарных команд.
Напомним, о происшествии стало известно менее получаса назад: мощный взрыв сотряс многоэтажку на улице Генерала Тюленева. Эпицентром стала квартира на верхних этажах — там разгорелся серьёзный пожар и произошли самые серьёзные разрушения. Очевидцы сообщали о громком хлопке, после которого из окон жилья вырвался большой всполох огня.