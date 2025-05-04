Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

Около 12 человек, в том числе дети, пострадали при взрыве в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Шесть человек заблокированы пламенем на верхнем этаже здания, сообщает SHOT. Предварительно, причиной взрыва стал газ.

Пожар в доме на улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT

В настоящий момент пламенем объяты две квартиры, перекрытия между этажами обвалились. Взрыв газа рассматривается, как предварительная причина случившегося. У пожара повышенный ранг сложности, к месту следует сразу несколько пожарных команд.