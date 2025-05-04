День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 18:32

Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

SHOT: Причиной взрыва в московской многоэтажке мог стать бытовой газ

Около 12 человек, в том числе дети, пострадали при взрыве в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Шесть человек заблокированы пламенем на верхнем этаже здания, сообщает SHOT. Предварительно, причиной взрыва стал газ.

Пожар в доме на улице Генерала Тюленева. Видео © SHOT

В настоящий момент пламенем объяты две квартиры, перекрытия между этажами обвалились. Взрыв газа рассматривается, как предварительная причина случившегося. У пожара повышенный ранг сложности, к месту следует сразу несколько пожарных команд.

Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае
Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае

Напомним, о происшествии стало известно менее получаса назад: мощный взрыв сотряс многоэтажку на улице Генерала Тюленева. Эпицентром стала квартира на верхних этажах — там разгорелся серьёзный пожар и произошли самые серьёзные разрушения. Очевидцы сообщали о громком хлопке, после которого из окон жилья вырвался большой всполох огня.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar