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3 мая, 13:10

Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае

SHOT: В Краснодарском крае произошёл крупный природный пожар

Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае. По информации телеграм-канала SHOT, полыхают кусты камышей, разросшиеся на полях и берегах рек в Щербиновском районе. Кадрами делятся жители ближайшего хутора Красный дар.

Пожар в Краснодарском крае. Видео © SHOT

Мощный пожар в плавнях окутал окрестности едким дымом, который виден издалека. По словам очевидцев, огонь бушует уже четвёртые сутки, но сегодня ситуация ухудшилась. Местные жители страдают от сильного запаха гари, из-за которого некоторым из них тяжело дышать.

Пожар в Краснодарском крае. Фото © SHOT

Пожар в Краснодарском крае. Фото © SHOT

Местные называют причиной возгорания поджог. Официально эта информация не подтверждается. Сейчас в Щербиновском районе объявлен особый противопожарный режим.

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Более 300 малышей спасли из детсада под Самарой из-за разрушительного лесного пожара

Ранее Life.ru сообщал, что любительница духовных практик под пивко устроила природный пожар в Забайкалье. По словам женщины, она пришла на поле, чтобы отдохнуть и заняться духовными практиками, выпив пива и покурив. Она призналась, что случайно подожгла траву спичкой, списав на то, что была «немного пьяна».

Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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