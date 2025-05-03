Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае
SHOT: В Краснодарском крае произошёл крупный природный пожар
Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае. По информации телеграм-канала SHOT, полыхают кусты камышей, разросшиеся на полях и берегах рек в Щербиновском районе. Кадрами делятся жители ближайшего хутора Красный дар.
Пожар в Краснодарском крае. Видео © SHOT
Мощный пожар в плавнях окутал окрестности едким дымом, который виден издалека. По словам очевидцев, огонь бушует уже четвёртые сутки, но сегодня ситуация ухудшилась. Местные жители страдают от сильного запаха гари, из-за которого некоторым из них тяжело дышать.
Пожар в Краснодарском крае. Фото © SHOT
Местные называют причиной возгорания поджог. Официально эта информация не подтверждается. Сейчас в Щербиновском районе объявлен особый противопожарный режим.
Ранее Life.ru сообщал, что любительница духовных практик под пивко устроила природный пожар в Забайкалье. По словам женщины, она пришла на поле, чтобы отдохнуть и заняться духовными практиками, выпив пива и покурив. Она призналась, что случайно подожгла траву спичкой, списав на то, что была «немного пьяна».
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