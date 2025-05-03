Крупный природный пожар вспыхнул в Краснодарском крае. По информации телеграм-канала SHOT, полыхают кусты камышей, разросшиеся на полях и берегах рек в Щербиновском районе. Кадрами делятся жители ближайшего хутора Красный дар.

Пожар в Краснодарском крае. Видео © SHOT

Мощный пожар в плавнях окутал окрестности едким дымом, который виден издалека. По словам очевидцев, огонь бушует уже четвёртые сутки, но сегодня ситуация ухудшилась. Местные жители страдают от сильного запаха гари, из-за которого некоторым из них тяжело дышать.

Пожар в Краснодарском крае. Фото © SHOT

Местные называют причиной возгорания поджог. Официально эта информация не подтверждается. Сейчас в Щербиновском районе объявлен особый противопожарный режим.