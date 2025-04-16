Более 300 малышей спасли из детсада под Самарой из-за разрушительного лесного пожара

В посёлке Волжский Самарской области сухая ветреная погода привела к возгоранию травы и камыша, после чего распространившийся огонь вплотную приблизился к жилому кварталу, спасатели эвакуировали из ближайшего детсада сотни сотрудников и малышей. О ЧП сообщили в региональном МЧС.

Пожар в Самаре. Видео © VK / Подслушано Самара / Telegram / Самара

«В 13:43 поступило сообщение о горении камыша в районе Южного города Волжского района. По прибытию к месту вызова площадь активного горения составляет 0,3 га. На месте пожара задействовано 54 специалиста и 16 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, проведена эвакуация детского сада, эвакуировано 336 человек, в том числе 306 детей», — уточнили в ведомстве.

Очевидцы публикуют в Сети страшные кадры пожара: чёрный плотный дым буквально навис над окраиной города, жители жалуются на сильный запах гари и сажу в воздухе.