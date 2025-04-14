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14 апреля, 06:59

Сильнейший пожар произошёл в промзоне на севере Санкт-Петербурга

Сильнейший пожар произошёл в промзоне на севере Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / SHOT

Сильнейший пожар произошёл в промзоне на севере Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге утром 14 апреля вспыхнул крупный пожар в Приморском районе на улице Маршала Новикова. Густой чёрный дым окутал небо над ангаром производственного цеха спецавтоматики размером 30х100 метров и высотой 15 метров. Об этом сообщили в МЧС.

Сильнейший пожар произошёл в промзоне на севере Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Площадь возгорания уточняется, данных о пострадавших пока нет. На место оперативно прибыли спасатели: три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС работают над ликвидацией огня.

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Оксана Попова
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