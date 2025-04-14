«Держать руку на пульсе»: Путин потребовал от МЧС оперативного реагирования на лесные пожары

Президент России Владимир Путин поручил МЧС оперативно тушить лесные пожары и предотвращать серьёзные последствия. На совещании с кабмином он отметил, что в восьми регионах ситуация с лесными пожарами хуже, чем в прошлом году.







Путин проводит совещание с членами кабмина. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно. Не допустить тяжёлых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно просто постоянно держать руку на пульсе, что называется», — сказал президент.

Министр МЧС Александр Куренков заявил, что в 69 субъектах РФ начался пожароопасный период. По его словам, в настоящее время зарегистрировано более 680 лесных пожаров, охватывающих территорию свыше 178 гектаров. По словам Куренкова, наиболее трудная ситуация с паводками наблюдается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Астраханской и Калининградской областях.