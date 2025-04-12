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Регион
12 апреля, 10:55

В Алтайском крае тушат ландшафтный пожар на площади 3 тыс. квадратных метров

В одном из районов Алтайского края тушат ландшафтный пожар. Обложка © Telegram / МЧС Алтайского края

В одном из районов Алтайского края тушат ландшафтный пожар. Обложка © Telegram / МЧС Алтайского края

В Рубцовском районе Алтайского края произошло возгорание. Пожар на площади 3 тысяч квадратных метров тушат между селом Зерно и Веселоярском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Пожар тушат в Рубцовском районе, между селом Зерно и Веселоярском. Угрозы населённым пунктам нет. На месте 4 пожарных расчёта, применяется тяжёлая техника для локализации. Площадь пожара на текущий момент порядка 3000 кв.м», — уточнили в ведомстве.

С пятницы в регионе действует противопожарный режим — разводить открытый огонь категорически запрещено. На территории Алтайского края уже ликвидировали 108 пожаров, из них 86 — возгорания травы.

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Ранее на трассе «Байкал» ограничили движение из-за дыма от пожара. В лесах Забайкальского края также введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Возгорания в Иркутской области не удавалось ликвидировать из-за плохой погоды и порывистого ветра.

Алена Пенчугина
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