В Алтайском крае тушат ландшафтный пожар на площади 3 тыс. квадратных метров

В Рубцовском районе Алтайского края произошло возгорание. Пожар на площади 3 тысяч квадратных метров тушат между селом Зерно и Веселоярском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

«Пожар тушат в Рубцовском районе, между селом Зерно и Веселоярском. Угрозы населённым пунктам нет. На месте 4 пожарных расчёта, применяется тяжёлая техника для локализации. Площадь пожара на текущий момент порядка 3000 кв.м», — уточнили в ведомстве.

С пятницы в регионе действует противопожарный режим — разводить открытый огонь категорически запрещено. На территории Алтайского края уже ликвидировали 108 пожаров, из них 86 — возгорания травы.