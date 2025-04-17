Любительница духовных практик под пивко устроила природный пожар в Забайкалье

38-летняя любительница природы из Забайкалья случайно устроила пожар на площади около 100 квадратных метров. Видео с виновницей возгорания опубликовал телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Женщина рассказала пришла на поле, чтобы «попить пива, покурить и подуховничать, но маленько напилася» и случайно подожгла траву спичкой. Потушить пламя самостоятельно ей не удалось. Теперь нарушительница будет привлечена к административной ответственности.