Любительница духовных практик под пивко устроила природный пожар в Забайкалье
В Забайкалье привлекли к ответственности виновницу возгорания сухой травы
38-летняя любительница природы из Забайкалья случайно устроила пожар на площади около 100 квадратных метров. Видео с виновницей возгорания опубликовал телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.
Видео © Телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
Женщина рассказала пришла на поле, чтобы «попить пива, покурить и подуховничать, но маленько напилася» и случайно подожгла траву спичкой. Потушить пламя самостоятельно ей не удалось. Теперь нарушительница будет привлечена к административной ответственности.
МЧС России напоминает, что в период особого противопожарного режима и действия режима ЧС строго запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
Ранее более 300 малышей спасли из детсада под Самарой из-за разрушительного лесного пожара. Кроме того, вблизи Курского подшипникового завода произошел серьезный пожар. Его площадь превысила 17 тысяч квадратов, а к борьбе с огнём привлекли сотню сотрудников.
Телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю