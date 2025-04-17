Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 08:54

Любительница духовных практик под пивко устроила природный пожар в Забайкалье

В Забайкалье привлекли к ответственности виновницу возгорания сухой травы

38-летняя любительница природы из Забайкалья случайно устроила пожар на площади около 100 квадратных метров. Видео с виновницей возгорания опубликовал телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Видео © Телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

Женщина рассказала пришла на поле, чтобы «попить пива, покурить и подуховничать, но маленько напилася» и случайно подожгла траву спичкой. Потушить пламя самостоятельно ей не удалось. Теперь нарушительница будет привлечена к административной ответственности.

МЧС России напоминает, что в период особого противопожарного режима и действия режима ЧС строго запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

«Держать руку на пульсе»: Путин потребовал от МЧС оперативного реагирования на лесные пожары
«Держать руку на пульсе»: Путин потребовал от МЧС оперативного реагирования на лесные пожары

Ранее более 300 малышей спасли из детсада под Самарой из-за разрушительного лесного пожара. Кроме того, вблизи Курского подшипникового завода произошел серьезный пожар. Его площадь превысила 17 тысяч квадратов, а к борьбе с огнём привлекли сотню сотрудников.

Обложка ©

Телеграм-канал Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

Марина Фещенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar