Густой столб дыма закрыл небо над подшипниковым заводом в Курске

Крупный пожар разгорелся возле Курского подшипникового завода. Жители сообщают Telegram-каналу SHOT об очень густом дыме, который можно увидеть из разных районов города.

Крупный пожар возле Курского подшипникового завода. Видео © SHOT

По словам очевидцев, возгорание произошло в одном из помещений, которое сдавали в аренду владельцу местного шиномонтажа. Информация о пострадавших на данный момент неизвестна. Все данные уточняются.