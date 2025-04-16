Густой столб дыма закрыл небо над подшипниковым заводом в Курске
SHOT: В Курске загорелся шиномонтаж рядом с подшипниковым заводом
Крупный пожар возле Курского подшипникового завода. Обложка © SHOT
Крупный пожар разгорелся возле Курского подшипникового завода. Жители сообщают Telegram-каналу SHOT об очень густом дыме, который можно увидеть из разных районов города.
Крупный пожар возле Курского подшипникового завода. Видео © SHOT
По словам очевидцев, возгорание произошло в одном из помещений, которое сдавали в аренду владельцу местного шиномонтажа. Информация о пострадавших на данный момент неизвестна. Все данные уточняются.
Ранее Life.ru рассказал о крупном пожаре. В Санкт-Петербурге загорелся ангар производственного цеха спецавтоматики, густой дым окутал небо в Приморском районе на улице Маршала Новикова.