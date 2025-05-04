Взрыв произошëл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы

ЧП произошло в юго-западной части Москвы: в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Как сообщает SHOT, эпицентром взрыва стала квартира на верхних этажах здания, где возник сильный пожар и зафиксированы серьезные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя.