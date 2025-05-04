СК возбудил уголовное дело после пожара на улице Генерала Тюленева в Москве
После сильного пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы следователи СК возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – заявили в Следственном комитете.
Сейчас на месте трагедии работают следователи столичного СК и оперативные службы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. Чтобы установить точную причину возгорания, назначены экспертизы, включая пожарно-техническую. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.
Дом на юго-западе Москвы, где произошёл пожар. Видео © Life.ru
Тем временем Черёмушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара. Сотрудники надзорного ведомства будут следить за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома.
Взрыв произошёл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Life публиковал кадры с жильцами многоэтажки, которые пытались спастись от огня. По предварительным данным, погибли три человека. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.
Life.ru