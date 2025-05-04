СК возбудил уголовное дело после пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

После сильного пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы следователи СК возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – заявили в Следственном комитете.

Сейчас на месте трагедии работают следователи столичного СК и оперативные службы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. Чтобы установить точную причину возгорания, назначены экспертизы, включая пожарно-техническую. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.

Дом на юго-западе Москвы, где произошёл пожар. Видео © Life.ru