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Регион
4 мая, 20:02

СК возбудил уголовное дело после пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

После сильного пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы следователи СК возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – заявили в Следственном комитете.

Сейчас на месте трагедии работают следователи столичного СК и оперативные службы. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев. Чтобы установить точную причину возгорания, назначены экспертизы, включая пожарно-техническую. Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.

Дом на юго-западе Москвы, где произошёл пожар. Видео © Life.ru

Тем временем Черёмушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара. Сотрудники надзорного ведомства будут следить за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома.

Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы
Названа причина взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы

Взрыв произошёл в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Life публиковал кадры с жильцами многоэтажки, которые пытались спастись от огня. По предварительным данным, погибли три человека. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Обложка ©

Life.ru

Юния Ларсон
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