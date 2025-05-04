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4 мая, 20:11

Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы ликвидирован

Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы ликвидирован. Обложка © Life.ru

Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы ликвидирован. Обложка © Life.ru

Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы полностью ликвидирован. По данным МЧС России, на месте работают 60 специалистов и 20 единиц техники.

Общее количество пострадавших достигло пяти человек, среди них есть дети. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Повреждения дома после пожара на юго-западе Москвы. Видео © Life.ru

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По свидетельствам очевидцев, происшествию предшествовал громкий хлопок, после чего из окон квартиры вырвалось пламя. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали жителей соседних подъездов. На данный момент известно о трёх погибших.

Артём Гапоненко
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