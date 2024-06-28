Эксперт по выживанию назвал приёмы, которые помогут не пополнить ряды утопленников Эксперт Малышенко: Если вы начали тонуть, не пытайтесь задержать дыхание 28 июня, 05:00 Если, не рассчитав свои силы, вы начали тонуть, самое важное — сохранять спокойствие и действовать быстро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Moskvinov

К сожалению, водоём может таить множество опасностей, и речь не только о том, что в воде встречаются возбудители различных заболеваний, таких как конъюнктивит, ротавирусная инфекция, дизентерия и многих других, а и о воспалительных процессах, связанных с воздействием воды, что может привести к наружному отиту. Если, не рассчитав силы, вы начали тонуть, самое важное — сохранять спокойствие и действовать быстро. Несколько шагов, которые могут помочь вам в такой ситуации, в беседе с Life.ru перечислил преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

1. Не паникуйте. Паника будет только мешать, сосредоточьтесь на том, как выбраться из воды.

2. Постарайтесь позвать на помощь. Если рядом есть люди или лодки, кричите и зовите на помощь. Это может спасти вашу жизнь, но следите за тем, чтобы вода не попала в рот.

3. Старайтесь дышать спокойно и ровно. Не пытайтесь задерживать дыхание, это может привести к потере сознания.

4. Плывите в сторону берега или безопасного места. Если возможно, плывите в направлении, где вы можете получить помощь или где глубина меньше.

5. Используйте предметы вокруг вас. Если у вас есть что-то, что может помочь вам удержаться на плаву (например, доска или бревно, мяч), используйте это.

6. Если у вас судорога, попытайтесь её снять. Потяните пальцы ног на себя, если свело икроножную мышцу, или прижмите согнутую в колене ногу к груди, если свело мышцы бедра.

7. Если вы не умеете плавать, постарайтесь держаться на поверхности воды. Используйте руки и ноги, чтобы оставаться на плаву. Прикладывайте в два раза больше усилий, чтобы сохранять спокойствие, а самое главное — заранее постарайтесь позаботиться о том, чтобы не оказаться в такой ситуации.

8. Помните, что спасатели всегда готовы прийти на помощь. Они обучены спасать людей в подобных ситуациях, и самое важное на вашем месте — дождаться их прибытия.

Отдыхая рядом с водой, постарайтесь предусмотреть меры вашего спасения, так как спасение утопающего — это сложная задача, требующая профессиональных навыков. Старайтесь не допускать подобных ситуаций Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

Также стоит отметить, что умение плавать и знание правил поведения на воде могут значительно снизить риск утопления.

Авторы Ольга Годуненко