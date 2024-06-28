Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Эксперт по выживанию назвал приёмы, которые помогут не пополнить ряды утопленников

Эксперт Малышенко: Если вы начали тонуть, не пытайтесь задержать дыхание

28 июня, 05:00
Если, не рассчитав свои силы, вы начали тонуть, самое важное — сохранять спокойствие и действовать быстро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Moskvinov

Если, не рассчитав свои силы, вы начали тонуть, самое важное — сохранять спокойствие и действовать быстро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Moskvinov

К сожалению, водоём может таить множество опасностей, и речь не только о том, что в воде встречаются возбудители различных заболеваний, таких как конъюнктивит, ротавирусная инфекция, дизентерия и многих других, а и о воспалительных процессах, связанных с воздействием воды, что может привести к наружному отиту. Если, не рассчитав силы, вы начали тонуть, самое важное — сохранять спокойствие и действовать быстро. Несколько шагов, которые могут помочь вам в такой ситуации, в беседе с Life.ru перечислил преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

Эксперт по выживанию объяснил, как спастись, если унесло в море во время шторма
Эксперт по выживанию объяснил, как спастись, если унесло в море во время шторма

1. Не паникуйте. Паника будет только мешать, сосредоточьтесь на том, как выбраться из воды.

2. Постарайтесь позвать на помощь. Если рядом есть люди или лодки, кричите и зовите на помощь. Это может спасти вашу жизнь, но следите за тем, чтобы вода не попала в рот.

3. Старайтесь дышать спокойно и ровно. Не пытайтесь задерживать дыхание, это может привести к потере сознания.

4. Плывите в сторону берега или безопасного места. Если возможно, плывите в направлении, где вы можете получить помощь или где глубина меньше.

5. Используйте предметы вокруг вас. Если у вас есть что-то, что может помочь вам удержаться на плаву (например, доска или бревно, мяч), используйте это.

6. Если у вас судорога, попытайтесь её снять. Потяните пальцы ног на себя, если свело икроножную мышцу, или прижмите согнутую в колене ногу к груди, если свело мышцы бедра.

7. Если вы не умеете плавать, постарайтесь держаться на поверхности воды. Используйте руки и ноги, чтобы оставаться на плаву. Прикладывайте в два раза больше усилий, чтобы сохранять спокойствие, а самое главное — заранее постарайтесь позаботиться о том, чтобы не оказаться в такой ситуации.

8. Помните, что спасатели всегда готовы прийти на помощь. Они обучены спасать людей в подобных ситуациях, и самое важное на вашем месте — дождаться их прибытия.

quote

Отдыхая рядом с водой, постарайтесь предусмотреть меры вашего спасения, так как спасение утопающего — это сложная задача, требующая профессиональных навыков. Старайтесь не допускать подобных ситуаций

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко.

Также стоит отметить, что умение плавать и знание правил поведения на воде могут значительно снизить риск утопления.

Вытаскивать за волосы и подмышки: Спасатель объяснил, в каких ситуациях можно помочь утопающим
Вытаскивать за волосы и подмышки: Спасатель объяснил, в каких ситуациях можно помочь утопающим

Ранее кандидат медицинских наук рассказал, какие правила безопасного купания не нужно игнорировать, чтобы летний отдых на водоёме не закончился на больничной койке. Главное среди них: купаться можно только в разрешённых и проверенных местах.

Авторы
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!