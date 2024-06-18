Эксперт по выживанию объяснил, как спастись, если унесло в море во время шторма

Если волна сбила с ног, необходимо как можно скорее начать выползать на берег на четвереньках. Такой совет дал эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов, комментируя инцидент в Сочи, где девушку унесло в открытое море во время шторма.

В Сочи девушку унесло волной в море во время прогулки с парнем. Видео © SHOT

"На самом деле люди недооценивают опасность воды и опасность стихии в целом. Человека накрывает с головой волной, начинает оттаскивать назад. И вот эта галька, которая есть на пляже (а в Сочи именно галька), из-под ног уходит предательски", — подчеркнул специалист в беседе с RT.

Халилов добавил, что в такой ситуации человеку не хватает воздуха, он начинает паниковать. Кроме того, пострадавший пытается активно бороться с водой, теряет при этом силы и в какой-то момент не может удержаться на ногах и тонет. В таком случае нужно срочно оповестить спасателей, уточнил эксперт.

Также Халилов привёл в пример ситуацию, при которой человек заходит в воду, его накрывает волна, однако он остаётся на месте. В этом случае, по словам специалиста, нужно задержаться на одной волне и потом выскочить на берег. Если так не получается, важно сохранять спокойствие и сделать всё возможное, чтобы окружающие заметили вас.

"С каждой секундой сил у человека становится всё меньше и меньше. Каждая неудачная попытка выбраться на берег уменьшает шансы на спасение. Да, человек обдерёт себе колени, руки, локти, но задача — как можно скорее на четвереньках выползти на берег", — объяснил Халилов.