В Одессе 20-летнюю сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии
В Одессе 20-летнюю девушку-полицейского смыло в море во время фотосессии. По данным украинского издания "Страна", она погибла. Тело ищут водолазы.
Камеры сняли, как девушку-полицейского унесло в море в Одессе. Видео © "Страна.ua".
По предварительным данным, погибла Олеся Олещук, прибывшая в Одессу в отпуск из города Ровно. Сообщается, что она работала участковым.
Погибшая девушка-участковый Олеся Олещук. Фото © Telegram
Ранее Life.ru рассказывал, как выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка. Его обувь упала в воду, парень прыгнул вслед за ней. Оказалось, что юноша совсем не умел плавать, его стало уносить волной.