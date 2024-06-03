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Регион
3 июня, 14:14

В Одессе 20-летнюю сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии

В Одессе 20-летнюю девушку-полицейского смыло в море во время фотосессии. По данным украинского издания "Страна", она погибла. Тело ищут водолазы.

Камеры сняли, как девушку-полицейского унесло в море в Одессе. Видео © "Страна.ua".

По предварительным данным, погибла Олеся Олещук, прибывшая в Одессу в отпуск из города Ровно. Сообщается, что она работала участковым.

Погибшая девушка-участковый Олеся Олещук. Фото © Telegram

Погибшая девушка-участковый Олеся Олещук. Фото © Telegram

Ранее Life.ru рассказывал, как выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка. Его обувь упала в воду, парень прыгнул вслед за ней. Оказалось, что юноша совсем не умел плавать, его стало уносить волной.

Обложка ©

Национальная полиция Украины

Марина Калегина
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