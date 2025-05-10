«Катастрофическая ситуация»: Жители Забайкалья просят помощи из-за лесных пожаров
Жительница Забайкалья заявила о катастрофической ситуации из-за лесных пожаров
Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае стала «катастрофической», заявила местная жительница Мария. Она попросила федеральные власти оказать помощь региону в тушении огня. Женщина подчеркнула, что живёт в 40 километрах от Читы и из её окон виден большой столб дыма, из-за которого людям трудно дышать.
«Я считаю, у нас сложилась просто катастрофическая ситуация с пожарами» — отметила собеседница «Газеты.ru».
Ранее Life.ru сообщил, что в Забайкальском крае лесной пожар охватил уже 20 гектаров и подступает к детскому лагерю. Кроме того, аэропорт Читы приостановил работу из-за подбирающегося к лётному полю пожара. На данный момент аэропорт уже открыли.