«Катастрофическая ситуация»: Жители Забайкалья просят помощи из-за лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае стала «катастрофической», заявила местная жительница Мария. Она попросила федеральные власти оказать помощь региону в тушении огня. Женщина подчеркнула, что живёт в 40 километрах от Читы и из её окон виден большой столб дыма, из-за которого людям трудно дышать.