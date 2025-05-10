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Регион
10 мая, 14:52

«Катастрофическая ситуация»: Жители Забайкалья просят помощи из-за лесных пожаров

Жительница Забайкалья заявила о катастрофической ситуации из-за лесных пожаров

Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лесной пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае стала «катастрофической», заявила местная жительница Мария. Она попросила федеральные власти оказать помощь региону в тушении огня. Женщина подчеркнула, что живёт в 40 километрах от Читы и из её окон виден большой столб дыма, из-за которого людям трудно дышать.

«Я считаю, у нас сложилась просто катастрофическая ситуация с пожарами» — отметила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее Life.ru сообщил, что в Забайкальском крае лесной пожар охватил уже 20 гектаров и подступает к детскому лагерю. Кроме того, аэропорт Читы приостановил работу из-за подбирающегося к лётному полю пожара. На данный момент аэропорт уже открыли.

Борис Эльфанд
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