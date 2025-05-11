В Якутии умер пострадавший при пожаре на обогатительной фабрике
Пожар на обогатительной фабрике. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
В Нерюнгринском районе Якутии умер мужчина, получивший серьёзные травмы во время пожара на обогатительной фабрике. Он находился в крайне тяжелом состоянии и не смог выжить. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжёлом состоянии, умер от поражений, несовместимых с жизнью», — говорится в официальном сообщении.
В Минздраве уточнили, что состояние остальных госпитализированных остаётся стабильным. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.
Напомним, что взрыв на углеобогатительной фабрике в Якутии произошёл 7 мая. Первые минуты происшествия запечатлели на видео.