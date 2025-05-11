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11 мая, 02:10

В Якутии умер пострадавший при пожаре на обогатительной фабрике

Пожар на обогатительной фабрике. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Пожар на обогатительной фабрике. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

В Нерюнгринском районе Якутии умер мужчина, получивший серьёзные травмы во время пожара на обогатительной фабрике. Он находился в крайне тяжелом состоянии и не смог выжить. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжёлом состоянии, умер от поражений, несовместимых с жизнью», — говорится в официальном сообщении.

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В Минздраве уточнили, что состояние остальных госпитализированных остаётся стабильным. Медики продолжают оказывать необходимую помощь.

Напомним, что взрыв на углеобогатительной фабрике в Якутии произошёл 7 мая. Первые минуты происшествия запечатлели на видео.

Лия Мурадьян
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