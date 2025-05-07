Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии, есть пострадавшие
Мощный взрыв метана произошёл на углеобогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри, сообщил SHOT. В результате происшествия пострадали минимум четыре человека, уточнили в МЧС по региону. На месте инцидента разгорелся пожар.
Взрыв на фабрике. Видео © Telegram / SHOT
«К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России в количестве 18 человек и двух единиц техники», — говорится в сообщении.
Известно, что пожар застал пострадавших на складе. Их личности и характер полученных травм уточняются. В настоящее время внутри предприятия происходит горение каменного угля.
А ранее в посёлке Буланаш в Свердловской области прогремел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме. Как выяснили спасатели, причиной инцидента мог стать неисправный водонагреватель.
Telegram / SHOT