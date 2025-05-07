Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии, есть пострадавшие

Мощный взрыв метана произошёл на углеобогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри, сообщил SHOT. В результате происшествия пострадали минимум четыре человека, уточнили в МЧС по региону. На месте инцидента разгорелся пожар.

Взрыв на фабрике. Видео © Telegram / SHOT

«К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России в количестве 18 человек и двух единиц техники», — говорится в сообщении.