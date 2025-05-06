В пятиэтажке на Урале взорвалась газовоздушная смесь, есть пострадавший
В свердловском посёлке Буланаш прогремел взрыв в пятиэтажке, пострадал человек
Последствия взрыва в квартире в Буланаше. Обложка © Telgram / МЧС Свердловской области
Ночью в свердловском посёлке Буланаш произошёл взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на улице Строителей. В региональном управлении МЧС заявили, что инцидент случился на третьем этаже, однако последующего горения не зафиксировано.
«Пострадал один человек», – сообщили в ведомстве.
В результате инцидента повреждены внутренние стены двух квартир и оконные проёмы как в квартире, так и в подъезде. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели эвакуировали 72 человека, среди которых 30 детей. Ещё 24 жильца смогли покинуть здание самостоятельно. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу.
Для временного размещения эвакуированных жильцов в школе № 9 организовали пункт помощи. В настоящее время специалисты проводят осмотр строительных конструкций дома, после чего будет принято решение о возможности возвращения жителей в их квартиры.
Причины взрыва сейчас выясняют следственные органы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 38 человек и 12 единиц техники из группировки РСЧС, а также 12 специалистов и четыре единицы техники от МЧС России.
Ранее взрыв газа произошёл в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. В результате ЧП погибли три человека. Life писал, что квартира, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду, но хозяйка не жаловалась на жильцов.