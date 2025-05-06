В пятиэтажке на Урале взорвалась газовоздушная смесь, есть пострадавший

Ночью в свердловском посёлке Буланаш произошёл взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на улице Строителей. В региональном управлении МЧС заявили, что инцидент случился на третьем этаже, однако последующего горения не зафиксировано.

«Пострадал один человек», – сообщили в ведомстве.

В результате инцидента повреждены внутренние стены двух квартир и оконные проёмы как в квартире, так и в подъезде. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели эвакуировали 72 человека, среди которых 30 детей. Ещё 24 жильца смогли покинуть здание самостоятельно. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу.

Для временного размещения эвакуированных жильцов в школе № 9 организовали пункт помощи. В настоящее время специалисты проводят осмотр строительных конструкций дома, после чего будет принято решение о возможности возвращения жителей в их квартиры.