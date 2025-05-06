День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 03:37

В пятиэтажке на Урале взорвалась газовоздушная смесь, есть пострадавший

В свердловском посёлке Буланаш прогремел взрыв в пятиэтажке, пострадал человек

Последствия взрыва в квартире в Буланаше. Обложка © Telgram / МЧС Свердловской области

Последствия взрыва в квартире в Буланаше. Обложка © Telgram / МЧС Свердловской области

Ночью в свердловском посёлке Буланаш произошёл взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на улице Строителей. В региональном управлении МЧС заявили, что инцидент случился на третьем этаже, однако последующего горения не зафиксировано.

«Пострадал один человек», – сообщили в ведомстве.

В результате инцидента повреждены внутренние стены двух квартир и оконные проёмы как в квартире, так и в подъезде. Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие: спасатели эвакуировали 72 человека, среди которых 30 детей. Ещё 24 жильца смогли покинуть здание самостоятельно. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу.

Для временного размещения эвакуированных жильцов в школе № 9 организовали пункт помощи. В настоящее время специалисты проводят осмотр строительных конструкций дома, после чего будет принято решение о возможности возвращения жителей в их квартиры.

Причины взрыва сейчас выясняют следственные органы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 38 человек и 12 единиц техники из группировки РСЧС, а также 12 специалистов и четыре единицы техники от МЧС России.

Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва в многоэтажке в Москве
Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва в многоэтажке в Москве

Ранее взрыв газа произошёл в многоэтажном доме на юго-западе Москвы. В результате ЧП погибли три человека. Life писал, что квартира, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду, но хозяйка не жаловалась на жильцов.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar