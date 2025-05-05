Снимали за 40 тысяч: Хозяйка не жаловалась на арендаторов сгоревшей квартиры на ул. Тюленева

Квартира на улице Генерала Тюленева, где произошли пожар и взрыв, сдавалась в аренду за 40 тысяч рублей в месяц.

По информации SHOT, жильё принадлежит 41-летней Лие Р., предпринимательнице и специалисту в сфере патентного права. В разговоре с журналистами она отметила, что арендные отношения с жильцами складывались благополучно: 40-летняя Яна и её 34-летний гражданский муж Михаил вели себя спокойно, платили вовремя и поддерживали порядок в квартире. Когда в последний раз проводилась проверка газового оборудования, владелица вспомнить не смогла.