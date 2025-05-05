Снимали за 40 тысяч: Хозяйка не жаловалась на арендаторов сгоревшей квартиры на ул. Тюленева
SHOT: Хозяйка сдавала арендаторам квартиру на улице Тюленева за 40 тысяч
Квартира на улице Генерала Тюленева, где произошли пожар и взрыв, сдавалась в аренду за 40 тысяч рублей в месяц.
Хозяйка квартиры на улице Тюленева Лия Р. Фото © SHOT
По информации SHOT, жильё принадлежит 41-летней Лие Р., предпринимательнице и специалисту в сфере патентного права. В разговоре с журналистами она отметила, что арендные отношения с жильцами складывались благополучно: 40-летняя Яна и её 34-летний гражданский муж Михаил вели себя спокойно, платили вовремя и поддерживали порядок в квартире. Когда в последний раз проводилась проверка газового оборудования, владелица вспомнить не смогла.
Михаил, проживавший вместе с Яной, — предприниматель из Калязина Тверской области.
Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия погибли три человека. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.