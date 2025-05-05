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5 мая, 05:54

Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва в многоэтажке в Москве

SHOT опубликовал список госпитализированных после взрыва в многоэтажке в Москве

Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Фото © Life.ru

Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Фото © Life.ru

Появился список госпитализированных после взрыва на улице Генерала Тюленева в Москве. Его опубликовал SHOT.

  • Зарипов А., 19 лет (резаная рана пальца, позже от госпитализации отказался)
  • Смирнов М., 39 лет (ожоги 80% тела)
  • Колпаков Н., 88 лет (ожог верхних дыхательных путей, переломы)
  • Мухин М., 34 года

Также госпитализированы двое детей, брат и сестра двух и 11 лет. У них ожоги верхних дыхательных путей и ушибы головы.

Пожарные вновь выехали к московской многоэтажке, где прогремел взрыв
Пожарные вновь выехали к московской многоэтажке, где прогремел взрыв

Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия погибли три человека. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.

Никита Никонов
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