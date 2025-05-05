Пожарные вновь выехали к московской многоэтажке, где прогремел взрыв
SHOT: В многоэтажке в Москве заметили сильное тление под плитами после взрыва
Последствия взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Фото © Life.ru
В доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне вечером произошёл взрыв, усилилось тление под плитами. Как сообщает SHOT, на место инцидента вновь выехали пожарные расчёты.
При этом уточняется, что приступить к тушению пока не нельзя, так как для этого необходимо разбирать конструкции.
Напомним, мощный взрыв прогремел 4 мая около 21:00 в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия погибли три человека. Ночью пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.