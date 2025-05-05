Спасатели оценивают последствия вечернего взрыва в многоэтажке в Москве

Последствия сильного взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве оценили утром 5 мая. Квартиру в эпицентре на 9 этаже буквально разворотило, также серьëзные повреждения получили все соседние квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

На кадрах при свете хорошо видны выгоревшие окна и выбитые стëкла верхних этажей. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Сегодня специалистам предстоит определить, есть ли угроза дальнейших обрушений в подъезде и насколько безопасно людям вернуться в свои дома.