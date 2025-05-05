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5 мая, 03:45

Спасатели оценивают последствия вечернего взрыва в многоэтажке в Москве

Последствия сильного взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве оценили утром 5 мая. Квартиру в эпицентре на 9 этаже буквально разворотило, также серьëзные повреждения получили все соседние квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Последствия взрыва в многоэтажке в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах при свете хорошо видны выгоревшие окна и выбитые стëкла верхних этажей. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Сегодня специалистам предстоит определить, есть ли угроза дальнейших обрушений в подъезде и насколько безопасно людям вернуться в свои дома.

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Напомним, сильный взрыв прогремел 4 мая около 21:00 в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. После из окон квартиры на верхних этажах почти сразу начали вырываться языки пламени. К несчастью, трагедии избежать не удалось — в результате происшествия погибли три человека. Ночью пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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