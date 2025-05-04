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4 мая, 19:48

Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы охватил 100 квадратов

Сильный пожар, который вспыхнул после взрыва в московской многоэтажке, распространился на площади в 100 квадратных метров, сообщает Telegram-канал SHOT. Обрушения затронули около 60 квадратных метров здания.

ЧП на улице Генерала Тюленева в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Спасатели отключили газ в горящем подъезде. Для этого им пришлось пилить трубу. К этому моменту пожарным удалось остановить открытое горение. Эвакуировали жителей из всех 15 подъездов. В ближайшей школе открыли пункт временного размещения для пострадавших.

Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки
Life.ru публикует страшные кадры с пытавшимися спастись жителями взорвавшейся многоэтажки

Напомним, ЧП произошло на юго-западе Москвы. Мощный взрыв прогремел в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева. Эпицентр взрыва находился в квартире на верхних этажах, где возник сильный пожар и наблюдаются серьёзные разрушения. Очевидцы описывают громкий хлопок, после которого из окон квартиры вырвалось пламя. На данный момент известно о трёх погибших.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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