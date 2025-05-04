Пожар после взрыва в многоэтажке на юго-западе Москвы охватил 100 квадратов

Сильный пожар, который вспыхнул после взрыва в московской многоэтажке, распространился на площади в 100 квадратных метров, сообщает Telegram-канал SHOT. Обрушения затронули около 60 квадратных метров здания.

ЧП на улице Генерала Тюленева в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Спасатели отключили газ в горящем подъезде. Для этого им пришлось пилить трубу. К этому моменту пожарным удалось остановить открытое горение. Эвакуировали жителей из всех 15 подъездов. В ближайшей школе открыли пункт временного размещения для пострадавших.