Квартира в московской многоэтажке, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду

Квартира в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошёл взрыв, сдавалась в аренду. Об этом сообщает SHOT.

Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, однокомнатная квартира принадлежит 40-летней москвичке. Снимала её 39-летняя женщина. В момент ЧП дома находился её 34-летний сожитель, который сильно пострадал.