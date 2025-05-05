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5 мая, 06:06

Квартира в московской многоэтажке, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду

SHOT: Квартира в московской многоэтажке, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду

Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Фото © Life.ru

Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Фото © Life.ru

Квартира в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошёл взрыв, сдавалась в аренду. Об этом сообщает SHOT.

Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, однокомнатная квартира принадлежит 40-летней москвичке. Снимала её 39-летняя женщина. В момент ЧП дома находился её 34-летний сожитель, который сильно пострадал.

Также отмечается, что взрыв повредил две соседние квартиры, межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.

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Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия погибли три человека, пострадали 18. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.

Никита Никонов
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