Квартира в московской многоэтажке, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду
SHOT: Квартира в московской многоэтажке, где прогремел взрыв, сдавалась в аренду
Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Фото © Life.ru
Квартира в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне произошёл взрыв, сдавалась в аренду. Об этом сообщает SHOT.
Многоэтажка в Москве, где прогремел взрыв. Видео © Life.ru
По данным телеграм-канала, однокомнатная квартира принадлежит 40-летней москвичке. Снимала её 39-летняя женщина. В момент ЧП дома находился её 34-летний сожитель, который сильно пострадал.
Также отмечается, что взрыв повредил две соседние квартиры, межквартирные и межэтажные перекрытия и чердак.
Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия погибли три человека, пострадали 18. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.