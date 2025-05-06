«Есть дедовский способ»: Спасатель объяснил, как избежать взрыва из-за утечки газа

По данным экспертов, утечки бытового газа в жилых помещениях нередко становятся причиной серьёзных аварий. Член Общественной палаты Подмосковья и опытный спасатель Сергей Щетинин в беседе с 360.ru объяснил, как обычные жильцы могут выявить опасность.

Специалист обратил внимание, что современный газ специально насыщают одорантами — веществами с резким специфическим запахом. Это позволяет легко обнаружить проблему без специальных приборов: достаточно принюхаться.

«Если хотите найти источник выброса, то есть старый дедовский способ. Нанести мыльную воду в места соединения газовой трубы. Если есть утечка, то возникнут пузыри», — рассказал Щетинин.

Однако спасатель считает, что для выявления утечек газа лучше всего подходят современные газоанализаторы, способные фиксировать даже небольшие концентрации газа. В случае, если в помещении появляется запах газа, он рекомендует сразу перекрыть подачу на основной трубе, обеспечить приток свежего воздуха, открыв окна и двери, и обязательно обратиться к специалистам газовой службы.