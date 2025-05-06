«Есть дедовский способ»: Спасатель объяснил, как избежать взрыва из-за утечки газа
Спасатель Щетинин: Утечку газа можно определить с помощью мыльного раствора
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По данным экспертов, утечки бытового газа в жилых помещениях нередко становятся причиной серьёзных аварий. Член Общественной палаты Подмосковья и опытный спасатель Сергей Щетинин в беседе с 360.ru объяснил, как обычные жильцы могут выявить опасность.
Специалист обратил внимание, что современный газ специально насыщают одорантами — веществами с резким специфическим запахом. Это позволяет легко обнаружить проблему без специальных приборов: достаточно принюхаться.
«Если хотите найти источник выброса, то есть старый дедовский способ. Нанести мыльную воду в места соединения газовой трубы. Если есть утечка, то возникнут пузыри», — рассказал Щетинин.
Однако спасатель считает, что для выявления утечек газа лучше всего подходят современные газоанализаторы, способные фиксировать даже небольшие концентрации газа. В случае, если в помещении появляется запах газа, он рекомендует сразу перекрыть подачу на основной трубе, обеспечить приток свежего воздуха, открыв окна и двери, и обязательно обратиться к специалистам газовой службы.
При этом не стоит использовать электроприборы или зажигать огонь из-за риска взрыва. Если запах газа исходит от соседей, следует позвонить по номеру 112 и подробно сообщить оператору о подозрении на утечку.
Ранее Life.ru сообщал, что на юго-западе Москвы произошёл сильный пожар, вызванный взрывом газа. По последним данным, погибло четверо человек. Позже свидетели поделились подробностями развития трагедии.