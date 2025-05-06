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6 мая, 06:57

Найдено ещё одно тело на месте взрыва в доме на улице Генерала Тюленева в Москве

Число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек

Число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек. Обложка © Life.ru

Число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек. Обложка © Life.ru

Количество жертв пожара в доме на улице Генерала Тюленева в Москве увеличилось до четырёх, пишет SHOT.

По информации канала, ночью при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины.

Снимали за 40 тысяч: Хозяйка не жаловалась на арендаторов сгоревшей квартиры на ул. Тюленева
Снимали за 40 тысяч: Хозяйка не жаловалась на арендаторов сгоревшей квартиры на ул. Тюленева

Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.

Оксана Попова
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