Найдено ещё одно тело на месте взрыва в доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек
Число жертв пожара в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до 4 человек. Обложка © Life.ru
Количество жертв пожара в доме на улице Генерала Тюленева в Москве увеличилось до четырёх, пишет SHOT.
По информации канала, ночью при разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины.
Напомним, мощный взрыв прогремел вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Затем начался пожар. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. СК возбудил уголовное дело.