Причиной взрыва в свердловском посёлке мог стать неисправный водонагреватель
Причиной взрыва в свердловском посёлке мог стать неисправный водонагреватель. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Причиной случившегося взрыва в одном из домов в посёлке Буланаш Свердловской области мог стать неисправный водонагреватель. По данным прокуратуры региона, в результате ЧП не только повреждено помещение, где находился прибор, но и затронута соседняя квартира, в результате чего пострадала 28-летняя местная жительница.
Сразу после происшествия на место выехал и.о. Артёмовского городского прокурора Максим Оленев для организации проверки обстоятельств случившегося. Специалисты уже приступили к оценке степени повреждения строительных конструкций здания, чтобы определить его дальнейшую пригодность для проживания.
Напомним, взрыв прогремел около 6 утра. В региональном управлении МЧС заявили, что инцидент случился на третьем этаже, однако последующего горения не зафиксировано.