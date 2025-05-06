Причиной взрыва в свердловском посёлке мог стать неисправный водонагреватель

Причиной случившегося взрыва в одном из домов в посёлке Буланаш Свердловской области мог стать неисправный водонагреватель. По данным прокуратуры региона, в результате ЧП не только повреждено помещение, где находился прибор, но и затронута соседняя квартира, в результате чего пострадала 28-летняя местная жительница.

Сразу после происшествия на место выехал и.о. Артёмовского городского прокурора Максим Оленев для организации проверки обстоятельств случившегося. Специалисты уже приступили к оценке степени повреждения строительных конструкций здания, чтобы определить его дальнейшую пригодность для проживания.