В Пермском крае 27-летняя девушка внезапно упала в обморок и умерла через 4 дня

В Пермском крае семья и друзья скорбят о внезапной смерти 27-летней Влады Ш., которая скончалась после стремительного ухудшения здоровья. Молодая, полная сил девушка, всего неделю назад отмечавшая день рождения, внезапно почувствовала себя плохо на работе и через несколько дней борьбы за жизнь умерла в больнице.

1 мая Влада, как обычно, пришла на работу. Около 22:00 у неё резко заболело в груди, и она потеряла сознание. С этого момента девушка так и не пришла в себя, находясь в коме. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда — состояние, крайне редко встречающееся в таком молодом возрасте. Несмотря на все усилия медиков, 6 мая сердце Влады остановилось, пишет kp.ru.

Юлия, мама Влады, опубликовала трагическое сообщение утром 6 мая. Всего две недели назад она писала дочери трогательное поздравление с днём рождения, называя её «самой любимой и самой-самой». Теперь её страница заполнена соболезнованиями от друзей и знакомых, которые не могут поверить в случившееся.

Смерть Влады стала полной неожиданностью для всех, кто её знал. Врачи пока не могут дать точного объяснения, почему у молодой, казалось бы, здоровой девушки развился инфаркт. Родные и близкие остаются в шоке, пытаясь осознать эту невосполнимую потерю.