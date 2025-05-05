Ответственность свела в могилу молодого учителя из Китая за считанные дни до свадьбы

В китайском городе Ухань произошла трагическая история: 30-летний преподаватель, готовивший к экзаменам 400 учеников, скончался от остановки сердца за несколько дней до собственной свадьбы. Об этом пишет South China Morning Post.

Тело молодого человека было обнаружено уборщиком в учебном центре спустя несколько часов после смерти. По предварительным данным, причиной стала хроническая перегрузка — преподаватель работал по 18 часов в сутки, пытаясь совместить подготовку сотен учеников, организацию свадебных мероприятий и управление образовательным центром. Коллеги отмечают, что в последние недели он жаловался на сильное переутомление, но отказывался снижать нагрузку, опасаясь подвести учеников перед решающими экзаменами.

«Молодой учитель <...> умер в своём офисе из-за стресса, вызванного необходимостью управлять 400 учениками и чрезмерной сверхурочной работой», — сказано в материале.