«Там люди по-любому»: Появились эмоциональные кадры первых минут после взрыва метана на фабрике в Якутии
SHOT показал кадры первых минут после взрыва на фабрике в Нерюнгри
Появилось видео, снятое в первые минуты после взрыва метана на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри. На кадрах слышно, как очевидец переживает за работников дежурной смены, оказавшихся в самом эпицентре ЧП. Запись была опубликована в Telegram-канале SHOT.
«Там люди по-любому! Там же смена!» — произносит автор ролика.
Первые минуты после взрыва. Видео © Telegram / SHOT
К счастью, обошлось без погибших. Четверо сотрудников получили ожоги и были госпитализированы. На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и городской прокурор, который оценит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда.
Взрыв произошёл на углеобогатительной фабрике в Якутии 7 мая. Он попал на видео. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгорания. Задействованы 18 спасателей и две единицы техники.
Telegram / SHOT