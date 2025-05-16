Раскрыта возможная причина ночного пожара в автосервисе в Подольске

Масштабное возгорание, охватившее здание автосервиса в подмосковном Подольске, могло стать следствием умышленных действий. Такой сценарий рассматривается в числе основных версий причин происшествия. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.

Пожар в автосервисе. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

По данным надзорного ведомства региона, Подольская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту случившегося. В настоящее время тщательно изучаются все возможные обстоятельства и факторы, приведшие к возникновению огня.

«Огонь локализован, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв метров... Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог», — рассказали в прокуратуре.