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Регион
16 мая, 06:07

Раскрыта возможная причина ночного пожара в автосервисе в Подольске

Прокуратура считает поджог одной из версий пожара в автосервисе в Подольске

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Масштабное возгорание, охватившее здание автосервиса в подмосковном Подольске, могло стать следствием умышленных действий. Такой сценарий рассматривается в числе основных версий причин происшествия. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.

Пожар в автосервисе. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

По данным надзорного ведомства региона, Подольская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту случившегося. В настоящее время тщательно изучаются все возможные обстоятельства и факторы, приведшие к возникновению огня.

«Огонь локализован, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв метров... Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог», — рассказали в прокуратуре.

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Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Подольске в здании автосервиса произошёл крупный пожар, в тушении которого МЧС пришлось задействовать 20 спасателей и 7 единиц спецтехники. Местные жители рассказывали, что на месте периодически были слышны звуки взрывов.

Владимир Озеров
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