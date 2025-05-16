Раскрыта возможная причина ночного пожара в автосервисе в Подольске
Прокуратура считает поджог одной из версий пожара в автосервисе в Подольске
Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Масштабное возгорание, охватившее здание автосервиса в подмосковном Подольске, могло стать следствием умышленных действий. Такой сценарий рассматривается в числе основных версий причин происшествия. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.
Пожар в автосервисе. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
По данным надзорного ведомства региона, Подольская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту случившегося. В настоящее время тщательно изучаются все возможные обстоятельства и факторы, приведшие к возникновению огня.
«Огонь локализован, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв метров... Отрабатываются все версии случившегося, в том числе поджог», — рассказали в прокуратуре.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Подольске в здании автосервиса произошёл крупный пожар, в тушении которого МЧС пришлось задействовать 20 спасателей и 7 единиц спецтехники. Местные жители рассказывали, что на месте периодически были слышны звуки взрывов.