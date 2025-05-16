Сильный пожар начался в здании автосервиса в подмосковном Подольске

На улице Промышленной в Подольске произошёл крупный пожар в здании автосервиса площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, на месте работают 20 спасателей и 7 единиц спецтехники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Сильный пожар и взрывы произошли в подмосковном Подольске. Видео © Telegram / Подольск

Как рассказали SHOT жители Климовска (район Подольска), пару часов назад они увидели зарево от пламени со стороны улицы Промышленная. По предварительным данным, произошло возгорание в одном из хранилищ. Местные жители отмечают, что с места инцидента периодически раздаются звуки взрывов. Столб дыма виден на расстоянии нескольких километров.