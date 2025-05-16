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16 мая, 02:27

Сильный пожар начался в здании автосервиса в подмосковном Подольске

На улице Промышленной в Подольске произошёл крупный пожар в здании автосервиса площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, на месте работают 20 спасателей и 7 единиц спецтехники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Сильный пожар и взрывы произошли в подмосковном Подольске. Видео © Telegram / Подольск

Как рассказали SHOT жители Климовска (район Подольска), пару часов назад они увидели зарево от пламени со стороны улицы Промышленная. По предварительным данным, произошло возгорание в одном из хранилищ. Местные жители отмечают, что с места инцидента периодически раздаются звуки взрывов. Столб дыма виден на расстоянии нескольких километров.

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Ранее в Москве произошёл пожар в жилом доме. Пламя, вспыхнувшее, по предварительной информации, в квартире на первом этаже, отрезало жильцов верхних этажей от путей эвакуации.

Обложка ©

Telegram / Подольск

Артём Гапоненко
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