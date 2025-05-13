Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:03

Шесть этажей отрезаны огнём: Пожар охватил жилой дом в Москве, люди просят о помощи

Три этажа горят в многоэтажке в московских Печатниках

Пожар произошёл в жилой девятиэтажке в Москве. По данным SHOT, очаг находится в квартире на первом этаже. Огонь охватил уже первые три этажа, включая подъезд.

Три этажа горят в многоэтажке в московских Печатниках. Фото © SHOT

Три этажа горят в многоэтажке в московских Печатниках. Фото © SHOT

В итоге все, кто находится выше, не могут самостоятельно выбраться и просят о помощи из окон.

Хозяин загоревшейся квартиры — один из немногих, кто успел выбежать до того, как пожар усилился. На место едут экстренные службы.

Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии
Пожар вспыхнул в раздевалке подмосковной гимназии

А накануне в Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме музыканта Анатолия Цоя. Возгорание удалось оперативно потушить, однако некоторые помещения всё же пострадали.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar