Шесть этажей отрезаны огнём: Пожар охватил жилой дом в Москве, люди просят о помощи

Пожар произошёл в жилой девятиэтажке в Москве. По данным SHOT, очаг находится в квартире на первом этаже. Огонь охватил уже первые три этажа, включая подъезд.

Три этажа горят в многоэтажке в московских Печатниках. Фото © SHOT

В итоге все, кто находится выше, не могут самостоятельно выбраться и просят о помощи из окон.

Хозяин загоревшейся квартиры — один из немногих, кто успел выбежать до того, как пожар усилился. На место едут экстренные службы.