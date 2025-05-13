Шесть этажей отрезаны огнём: Пожар охватил жилой дом в Москве, люди просят о помощи
Три этажа горят в многоэтажке в московских Печатниках
Пожар произошёл в жилой девятиэтажке в Москве. По данным SHOT, очаг находится в квартире на первом этаже. Огонь охватил уже первые три этажа, включая подъезд.
Три этажа горят в многоэтажке в московских Печатниках. Фото © SHOT
В итоге все, кто находится выше, не могут самостоятельно выбраться и просят о помощи из окон.
Хозяин загоревшейся квартиры — один из немногих, кто успел выбежать до того, как пожар усилился. На место едут экстренные службы.
А накануне в Подмосковье вспыхнул пожар в загородном доме музыканта Анатолия Цоя. Возгорание удалось оперативно потушить, однако некоторые помещения всё же пострадали.