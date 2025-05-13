В Пензенской области загорелся мусор, площадь пожара — тысяча квадратных метров

В МЧС заверили, что территория вокруг очага возгорания опахана. Угрозы дальнейшего распространения огня на данный момент нет.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Москве, где огонь отрезал жителей верхних этажей от выхода. По предварительным данным, возгорание началось в квартире на первом этаже. Её хозяин — один из немногих, кто успел выбежать до того, как пожар усилился.