В Пензенской области загорелся мусор, площадь пожара — тысяча квадратных метров
В Пензенской области горит свалка твёрдых бытовых отходов на площади 1000 кв. м.
Пожар на свалке в Пензенской области. Обложка © Telegram / МЧС Пензенской области
В Никольском районе Пензенской области произошло возгорание на свалке твёрдых бытовых отходов. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В селе Зеленодольское Никольского района произошло возгорание твёрдых коммунальных отходов. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте возгорания работает пять единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС заверили, что территория вокруг очага возгорания опахана. Угрозы дальнейшего распространения огня на данный момент нет.
Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме в Москве, где огонь отрезал жителей верхних этажей от выхода. По предварительным данным, возгорание началось в квартире на первом этаже. Её хозяин — один из немногих, кто успел выбежать до того, как пожар усилился.