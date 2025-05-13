Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:12

В Амурской области локализовали пожар, окруживший город Циолковский

Глава ЗАТО Брижатый: Пожар вокруг Циолковского в Амурской области локализован

Природный пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Природный пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Природный пожар, вплотную подступивший к населённому пункту Циолковский в Амурской области, локализован. Городу ничто не угрожает. Об этом заявил глава ЗАТО Виталий Брижатый в своём телеграм-канале.

«Сегодня, как и наши соседи в Свободненском районе, с раннего утра мы бросили все силы на борьбу с лесным пожаром, который в какой-то момент подошёл вплотную к городу. В настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет», — говорится в сообщении.

Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила полмиллиона гектаров
Площадь лесных пожаров в Забайкалье превысила полмиллиона гектаров

Напомним, последние дня в Амурской области бушуют массивные природные пожары. Ранее сообщалось, что космодром Восточный оказался окутан дымом. Также лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный. В серьёзной опасности оказался и населённый пункт Циолковский. Город был заблокирован огнём, из-за чего местные жители не могли выехать.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar