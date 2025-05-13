В Амурской области локализовали пожар, окруживший город Циолковский
Глава ЗАТО Брижатый: Пожар вокруг Циолковского в Амурской области локализован
Природный пожар. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Природный пожар, вплотную подступивший к населённому пункту Циолковский в Амурской области, локализован. Городу ничто не угрожает. Об этом заявил глава ЗАТО Виталий Брижатый в своём телеграм-канале.
«Сегодня, как и наши соседи в Свободненском районе, с раннего утра мы бросили все силы на борьбу с лесным пожаром, который в какой-то момент подошёл вплотную к городу. В настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет», — говорится в сообщении.
Напомним, последние дня в Амурской области бушуют массивные природные пожары. Ранее сообщалось, что космодром Восточный оказался окутан дымом. Также лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный. В серьёзной опасности оказался и населённый пункт Циолковский. Город был заблокирован огнём, из-за чего местные жители не могли выехать.