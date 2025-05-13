Сайлент-Хилл с пеплом в воздухе: Космодром Восточный окутало дымом от лесных пожаров
Amur Mash: Едкий дым лесных пожаров добрался до космодрома Восточный
Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
В результате лесных пожаров на территории Амурской области космодром Восточный оказался окутан густым дымом. По информации телеграм-канала Amur Mash, огонь приближается к газовой котельной.
Пожар в Амурской области. Видео © Telegram Amur Mash
Также на пожар жалуются жители наукограда Циолковский. По их словам, дышать стало невозможно из-за пепла в воздухе. Малышей из детских садов распустили по домам, запретив выходить на улицу.
Пожарные службы работают в районе микрорайона Звёздный, где горящие деревья уже отчётливо видны из окон многоэтажных зданий.
Ранее стало известно, что лесной пожар вплотную приблизился к оживлённой трассе, соединяющей Благовещенск и Свободный. Дорога превратилась в настоящий ад. Известно, что возгорание уже уничтожило тысячи деревьев в регионе, а особенно тяжёлая обстановка — вблизи села Москвитино.