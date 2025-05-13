Сайлент-Хилл с пеплом в воздухе: Космодром Восточный окутало дымом от лесных пожаров

В результате лесных пожаров на территории Амурской области космодром Восточный оказался окутан густым дымом. По информации телеграм-канала Amur Mash, огонь приближается к газовой котельной.

Пожар в Амурской области. Видео © Telegram Amur Mash

Также на пожар жалуются жители наукограда Циолковский. По их словам, дышать стало невозможно из-за пепла в воздухе. Малышей из детских садов распустили по домам, запретив выходить на улицу.

Пожарные службы работают в районе микрорайона Звёздный, где горящие деревья уже отчётливо видны из окон многоэтажных зданий.